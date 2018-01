MDR KULTUR: Catherine Deneuve und ihre 99 Mitunterzeichnerinnen des offenen Briefes sind besorgt, dass #MeToo zu einem Klima der Denunziation führen könnte in Frankreich. Verstehen Sie diese Sorge?

Barbara Kostolnik: Ich verstehe die Sorge. Catherine Deneuve sagt, es gebe jetzt Männer, die mittlerweile Angst haben, eine Frau zu kontaktieren, die ihnen gefällt. Gerade in Frankreich ist die Galanterie – also das Ritterliche, Männer hofieren Frauen – sehr weit verbreitet. Die Unterzeichnerinnen dieses Briefes haben Angst, dass es mit dieser Galanterie im Zuge der #MeToo-Kampagne vorbei ist. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge: Bei der #MeToo-Debatte geht es um sexuellen Missbrauch, um Aggressionen. Es geht eben nicht um einen einfachen Flirt. Das wird in der Debatte vermischt.

Was die 100 Frauen komplett ignorieren, ist, dass es bei Kampagnen wie #metoo eben nicht um Sexualität, also um Anmache, Flirt oder Galanterie geht, sondern schlicht um Macht und den Missbrauch dieser Macht. Aus Barbara Kostolniks Kommentar zur Diskussion auf tagesschau.de

Den französischen Feministinnen missfielen die Äußerungen der Schauspielerin Catherine Deneuve schon mehrfach, wie hier bei einer Demonstration im Oktober letzten Jahres. Bildrechte: IMAGO

Sie würden also sauberer trennen zwischen Flirt und einem Machtmissbrauch. Aber differenziert #MeToo denn? Bei den Protestaktionen der Bewegung in Frankreich, da protestieren Frauen gegen Vergewaltigung und gleich daneben gegen Sexismus im Internet. Da stehen ganz verschiedene Dinge nebeneinander.

Man muss diese Ängste und das Unwohlsein der Frauen ernst nehmen. Beides gab es ja schon länger, nur hat niemand darüber gesprochen, aus Angst nicht ernst genommen zu werden. Man hofft, dass mit diesem Schweigen jetzt endlich aufgeräumt wird. Natürlich sind nicht alle Männer so. Aber dass ein Bewusstsein entsteht, was geht und was nicht geht, das wäre ein gutes Ergebnis der #MeToo-Debatte.

Die französische Variante von #MeToo heißt "balancetonporc", zu Deutsch "verpfeif dein Schwein". Würden Sie sagen, diese Art, die Debatte zu beginnen, war für Frankreich die Richtige?

Seit Monaten erlebt die Debatte um sexuellen Missbrauch unter dem Hashtag "MeToo" einen andauernden Aufschwung. Bildrechte: dpa Es ist natürlich eine sehr viel aggressivere Debatte. "Balancetonporc", das ist sehr deutlich und sehr offensiv. Die französischen Feministinnen sind sehr offensiv. Wenn sie sich wehren, dann wehren sie sich richtig. Das hat die Tonart der Diskussion bestimmt. Die Feministin Caroline De Haas schreibt: Selbstverständlich darf man noch etwas sagen, aber dass man nicht mehr alles sagen darf – zum Beispiel, dass man in Gesprächen homophobe, sexistische, rassistische Bemerkungen macht und dass das einfach so durchläuft – es ist wichtig, dass das nicht mehr passiert. Dass man aufpasst, in dem, was man sagt und wie man es sagt.

Das glaube ich auch. In dem offenen Brief schreibt man auch, Sexualität ist etwas Aggressives, etwas Gefährliches. Und sie wollen diese Sexualität. Diese männliche Sexualität wird als aktiver gesehen, die weibliche Sexualität als passiv. Das ist das uralte Rollenverhältnis, was hier weiter verfolgt wird, das man auch im Patriarchat wiederfindet: Der Mann geht voran und die Frau geht hinterher.