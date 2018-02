MDR KULTUR:

Frau Engelke, in "Südstadt" (Bis 28.5. in der ZDF-Mediathek) spielen Sie eine Sozialpädagogin, die seit 20 Jahren verheiratet ist. Was ist diese Anne für ein Mensch?

Die Anne ist eine sehr kontrollierte Frau, die ist sowohl im Beruf als auch privat sehr gut organisiert. Die ist Pädagogin durch und durch und nimmt ihre Aufgabe sehr ernst, sich um Kinder zu kümmern, um Schüler und Schülerinnen. Das spiegelt sich auch im Alltag wieder. Sie treibt sehr exzessiv Sport. Die läuft und sieht dabei aus wie eine Maschine. Sie läuft auch nachts. Man hat den Eindruck, dass sie nicht schwitzt und dass sie nicht außer Atem gerät.



Und dann ist sie in einem Chor, und das ist etwas sehr Freudvolles, Entspannendes. Eigentlich. Aber auch das geht sie an mit so einer korrekten Haltung. Da ist nicht viel Raum für Irrsinn – das habe ich bei Anne nirgendwo gefunden, dass sie mal loslässt und was macht, was nicht auf dem Zettel steht.

Während andere Paare sich laut und wortreich streiten, kommen Martin und Anne fast ohne Worte aus. Ihre Beziehung steht auf der Kippe, aber Ihre Figur verliert nie die Kontrolle. Wie spielt man so eine sparsame Figur?

Da kann man sich auf sein Gegenüber verlassen, sei das Matthias Matschke, der Martin spielt, den Mann von Anne, sei das die Kamera oder der Regisseur, Matti Geschonneck, der einen so schön an die Hand nimmt. Ich habe das so eigentlich noch nie erlebt, dass es ganz viele Vorgespräche gibt, bevor es losgeht und in diesen Vorgesprächen gar nicht das Drehbuch oder die Rolle besprochen wird, nur sehr marginal.

Wenn man dann aber am Set ist, merkt man: Diese Vorgespräche haben alle eine Bedeutung gehabt, denn plötzlich kommen die Regieanweisungen nur per Handzeichen. Der Matti kam dann mal zu mir nach einer Szene und hat einfach mit der Hand gedeutet "ruhiger". Und dann ist er wieder gegangen. Das ist ganz toll, wenn man sich verlassen kann aufs Gegenüber. Dann kann man sich so einer Rolle im Moment nähern.

Sie haben es schon gesagt, Matthias Matschke spielt Ihren Ehemann. Sie sind ein eher tragisches Paar. Als Schauspieler kennen Sie sich von Ihrer erfolgreichen Comedy-Serie "Ladykracher". Wie war das für Sie, mit Matthias Matschke jetzt in dieser Konstellation vor der Kamera zu stehen?

Die Entfernung ist gar nicht so groß zu einem Sketch, wenn man so ernsthaft spielt, weil man ja in einem Sketch nicht rumblödelt. Sie können vermutlich über die Sketche lachen, weil wir auch in den Sketchen die Figuren extrem ernst nehmen. Da gibt es dann nur leichte Abweichungen, wenn man so einen Dialog nimmt aus "Südstadt", der ernst ist, da geht es um den Jobverlust oder eine Lüge. Da muss man nur ein bisschen was ändern an einem Satz, und schon wird es lustig. Man muss sich dann nur ins Wort fallen oder eine falsche Formulierung wählen und schon ist das lustig.

Aber Matthias Matschke und ich würden das trotzdem genauso ernsthaft spielen. Das ist so mein Verständnis von Humor, von meiner Rolle als Schauspielerin, dass ich die Figur total ernst nehme und das ganz gerade heraus spiele. Ich mache nach wie vor ganz viele alberne Sachen. Aber eigentlich mag ich es am liebsten, wenn das Komödiantische aus dem totalen Ernst und der daraus entstehenden Absurdität des Lebens kommt.

In "Südstadt" geht es um die Probleme, ein Paar zu sein mit allen Wünschen, aber auch den alltäglichen Anforderungen durch Jobs und Kinder, das Leben zu meistern. Als Zuschauer findet man sich sehr oft wieder. Ist diese Zweierbeziehung eigentlich 2018 noch machbar?

Ich kenne eigentlich alles. Ich kenne Paare, die lange zusammen sind und welche, die erst frisch zusammen sind. Ich glaube, das ist alles noch möglich 2018. Was ich sehr zeitgemäß finde, sind die Diskussionen, die Saskia (Bettina Lamprecht) und Kai (Alexander Hörbe) haben. Er ist berufstätig, sie hat ausgesetzt mit ihrem Job wegen des gemeinsamen Kindes, und sie möchte zurück ins Berufsleben.

Das ist gerade total interessant, zu sehen, dass beide dem anderen sagen, ich kann aber nicht, nur weil ich ein Kind habe, nicht arbeiten. Beide sagen das. Das finde ich so klar. Und dann merkt man, da ist aber ein Kind, und das hat das Recht auf Eltern – aber natürlich stimmt es auch, dass beide ihren Job machen wollen. Das finde ich an dem Film superaktuell und sehr diskussionswürdig.

Gibt es in diesem Punkt mehr Gleichberechtigung als früher?

Es ist nicht mehr ungewöhnlich, wenn der Mann zu Hause bleibt, dass wir uns endlich dahin bewegen, dass es nicht mehr automatisch die Frau ist, die zu Hause bleibt. Das ist gut. Und je offener wir darüber reden, desto mehr gerät eine Gesellschaft in Verantwortung und muss sich dazu stellen und dann auch die Politik. Wenn die Politik das nicht hinkriegt, dann müssen wir Leute das machen. Ich finde es schwierig, die Verantwortung in Richtung Politiker zu schieben, das ist nicht mehr zeitgemäß.

In diesen Tagen kommt man um die #MeToo-Debatte nicht herum, wenn man mit Filmschaffenden spricht. Wie wichtig finden Sie diese Debatte?

Wichtig ist nicht das treffende Adjektiv, weil jede Diskussion wichtig ist. Ich tue mich schwer damit, es auf die #MeToo-Debatte zu reduzieren, aber ich weiß, was Sie damit meinen. Mir wäre es wichtig, dass man eine Machtdiskussion aufmacht. Wer hat warum wieviel Macht und nutzt die warum aus? Da muss man auch nicht unterscheiden zwischen Männern und Frauen.