Als Beispiel nannte die Berlinerin steigende Mieten: "Wohnen wird verkauft. Jemand, der auf die Welt kommt, hat ja eigentlich ein Recht zu wohnen. Inzwischen müssen die Rentner mehr als die Hälfte ihrer Rente für Miete bezahlen. Das ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit." Auch Medizin sei ein Geschäft und in die Würste werde Müll gequetscht, damit man am Essen verdiene, so Thalbach weiter.