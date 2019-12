Die Burg Tannroda südlich von Weimar wird gerade aus dem Dornröschenschlaf erweckt: Nach jahrelangem Leerstand wird das Ensemble saniert, seit kurzem gibt es eine Gastronomie und Seminarräume, im kommenden Jahr soll noch eine Herberge dazu kommen für Menschen, die Ruhe suchen. Letztere wird aus Massivholz gebaut, vom Weimarer Architekten Jörg Weber: "Wir nutzen eine 20 cm starke Platte. Und bringen außen noch eine Dämmung auf." Am Ende wird das Gebäude aus drei Stockwerken bestehen, mit 20 Doppelzimmern darin.

Der Holzpreis ist im freien Fall

Um den Baustoff Holz kam das Planungsteam dabei eigentlich gar nicht herum: Denn die lokale Forstverwaltung hatte angeboten, es kostenlos abzugeben, berichtet Weber: "Weil der Borkenkäfer zugeschlagen hat, ist der Fichtenholz-Markt gerade überschwemmt, es gibt zuviel davon. Der Bauherr muss also nichts bezahlen für das Holz an sich, er muss nur organisieren und finanzieren, dass es aus dem Wald geholt wird." Das Holz für die Herberge soll nun demnächst im Umkreis von Tannroda aus dem Wald geholt werden und auch im lokalen Sägewerk zerkleinert werden.

Blick in die von Jörg Weber entworfene Kita "Holzwürmchen". Bildrechte: Jörg Weber, Raum33 Architekten Weimar Zur weiteren Verarbeitung muss es dann zwar rund 150 Kilometer weit transportiert werden - das sei aber immer noch ein sehr kurzer Weg im Vergleich zu den Distanzen, die andere Baustoffe zurücklegten, sagt Weber. Er hat sich in den letzten Jahren auf den Massivholzbau konzentriert, hat ein Hotel und einen Kindergarten in Weimar auf diese Weise gebaut, für beide Gebäude wurde er mit Preisen ausgezeichnet.

Vor Ort nach Ressourcen suchen

Auch für den Präsidenten der Stiftung Baukultur Thüringen, Gerd Zimmermann, sind Webers Projekte zukunftsweisend. Die Stiftung will das Bauen mit Holz im Freistaat in den kommenden Jahren vorantreiben, als eine Art Alleinstellungsmerkmal des waldreichen Bundeslandes: "Wenn es einen nachwachsenden Rohstoff gibt, dann ist es Holz. Wenn die Förster das richtig machen, ist Holz ein nachwachsender, immer vorhandener Rohstoff. Der auch in seinen Folgen eben positiv ist und nicht negativ."

Derzeit werden meist nur individuelle Einfamilienhäuser massiv aus Holz gebaut, von Bauherren, die es sich leisten können. Zimmermann sieht hier jedoch noch viel mehr Potenzial: Gehe man es im großen Stil an, müsse das Bauen mit Holz nicht teuer sein. Man könne es künftig etwa auch im sozialen Wohnungsbau einsetzen. Denn der Holzbau sei letzten Endes digitaler Systembau: "Holz kann mit CNC-gesteuerten Maschinen sehr gut bearbeitet und präzise zugeschnitten werden. Ich kann also eine Vorfertigung dieser Elemente machen, die dann perfekt montierbar sind!" Auf dieser Grundlage könne man eine ganz andere Planungskultur pflegen, so Zimmermann weiter. Auf eine hochindustrielle Weise könnten mit einem ökologischen Baustoff individuelle Projekte entstehen.

Giftige Kleber und Verbundstoffe auch im Holzbau

Die Kita wurde mit dem Thüringer Staatspreis für Architektur und Städtebau in der Sonderkategorie Holzbau ausgezeichnet. Bildrechte: Jörg Weber, Raum33 Architekten Weimar Der Architekt Jörg Weber ist nicht ganz so euphorisch, wenn es um die Zukunft des Holzbaus geht. Es müsse noch viel entwickelt und geforscht werden, um in größerem Stil mit dieser Ressource zu bauen, sagt er. Außerdem hieße es auch nicht automatisch, dass man ökologisch baue, wenn man mit Holz baue: "Während wir den Kindergarten gebaut haben, bekamen wir mit, dass ein anderer Kindergarten in Holzbauweise abgerissen werden musste: Dieser Kindergarten war in Holzständerbauweise gebaut worden, mit offen liegenden OSB-Platten. Bei einer Schadstoffmessung kam dann heraus, dass die Schadstoffgrenzen weit überschritten worden waren, was letztlich zum Abriss führte." Billig bauen könne also auch hier nach hinten losgehen.