"Kinder des Krieges" ARD-Projekt erzählt Kriegsende aus Kindersicht

Parallel zur ARD-Prime-Time-Dokumentation entstand die fünfteilige Feature-Reihe "Kinder des Krieges - Erinnerungen an die Kindheitstage im Jahre 1945", ein Gemeinschaftsprojekt der Kulturradios unter der Federführung des MDR, das ab 22. April in der ARD Audiothek und ab 4. Mai auf MDR KULTUR im Radio zu hören ist. Für diese Originalton-Dokumentation wurden 30 Zeitzeugen nach ihren Kindheitserinnerungen im Frühjahr 1945 befragt. Sie erzählen von Widerstand und letzten Gefechten an der Saar, vom Überleben im Konzentrationslager, der Flucht aus Ostpreußen oder dem mecklenburgischen Strelitz, von Luftangriffen auf Dortmund, Neunkirchen und Köln.

Zeitzeuge Peter Leonhard Braun als junger Mann Bildrechte: privat

Es sind Geschichten von Kindern wie Hannelore, geboren 1939, die als Angstreaktion auf die vielen Luftangriffe Lachanfälle bekommt. Oder von Detlef, Jahrgang 1936, der nach der Rückkehr in sein Zuhause eine nicht explodierte Granate in seiner Matratze findet. Geschichten wie die von Josef, der 1944 als Sechsjähriger von einer KZ-Außenstelle in Dresden auf einen Todesmarsch nach Passau geschickt wird oder Leo, der mit 16 die letzte und schlimmste Kriegsnacht in Berlin erlebt. 75 Jahre sind seitdem vergangen. In den Zeitzeugenberichten der heute 80- bis 90-Jährigen gewinnen diese Kindheitserinnerungen eine besondere Deutlichkeit.