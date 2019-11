Dienstagmorgen, 8:20 Uhr, an der Gemeinschaftsschule Stadtilm: Gerade hat in der Klasse 6b die zweite Schulstunde begonnen. Die Kinder legen Hefte und Schulbücher vor sich auf die Tische. Lehrerin Andrea Herzog gibt nur einige kurze Hinweise zu einer Abgabe in der kommenden Woche, dann fangen die Kinder schon an zu arbeiten: Jede und jeder für sich, denn in der Gemeinschaftsschule findet täglich in den ersten beiden Stunden der sogenannte "Offene Unterricht" statt.

"Die Kinder bekommen eine Liste mit Aufgaben, die sie abarbeiten müssen. So können sie in ihrem eigenen Tempo lernen", erklärt Herzog. Durch diese individuelle Herangehensweise ist der offene Unterricht an der Gemeinschaftsschule nun zum wichtigen Element im Rahmen des Projekts "Leistung macht Schule" (Lemas) geworden: In dieser gemeinsamen Bund-Länder-Initiative loten Schulen mit wissenschaftlicher Hilfe aus, wie sie besonders begabte Schülerinnen und Schüler besser fördern können.

Gemeinschaftsschule Stadtilm Bildrechte: Gemeinschaftsschule Stadtilm

Deutschland hat Nachholbedarf

Internationale Bildungsstudien wie PISA oder TIMMS zeigen immer wieder, dass in Deutschland vergleichsweise wenige Kinder und Jugendliche Spitzenleistungen erzielen. Lehrerin Andrea Herzog sagt, an der Gemeinschaftsschule Stadtilm habe in den vergangenen Jahren vor allem die Förderung der schwächeren Kinder im Vordergrund gestanden: "Da sind die leistungsstärkeren Kinder manchmal ein wenig hinten runtergefallen. Deswegen ist für uns jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf ihre besonderen Fähigkeiten zu schauen."

Auch wenn dieser Ansatz ganzheitlich ist – offiziell nehmen die Schulen am Lemas-Projekt nur mit einem Fach teil. In Stadtilm ist es Biologie. Schulleiter Jens Günschmann erklärt, dass man hier in den kommenden Jahren verstärkt Projektunterricht anbieten wolle. Außerdem sollen Wettbewerbe eine größere Rolle spielen, sowohl die Teilnahme daran, als auch die eigene Ausrichtung. Das "Leistung macht Schule"-Projekt wird an der Schule insgesamt über zehn Jahre laufen.

Es ist so angelegt, dass wir in den ersten fünf Jahren verschiedene Förderinstrumente innerhalb des Unterrichts ausprobieren. Im zweiten Teil werden wir unsere Erfahrungen an andere Schulen weitergeben, sodass diese davon profitieren. Schulleiter Jens Günschmann

Im Verbund stärker

Insgesamt 300 Schulen bundesweit nehmen am Lemas-Projekt teil, acht von ihnen aus Thüringen. Die Gemeinschaftsschule Stadtilm bildet dabei mit der Goethe-Schule (Gymnasium) und der Grundschule Ziolkowski in Ilmenau ein sogenanntes Cluster, hier soll ein intensiver Austausch erfolgen. Das Bundesministerium für Bildung fördert außerdem einen interdisziplinären Forschungsverbund mit 16 beteiligten Universitäten, der die Schulen begleitet: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erarbeiten gemeinsam mit den Schulen Konzepte und Strategien für bessere Leistungsförderung.