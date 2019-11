Eine wichtige Institution für lebenslanges Lernen ist tatsächlich die Volkshochschule, zusammen mit den Sprachinstituten. Darüber hinaus gibt es auch Einzelpersonen, die lebenslanges Lernen anbieten: Das kann ein Yoga-Trainer sein, ein privater Koch-Anleiter, ein Fahrlehrer, oder jemand, der mich dabei unterstützt, einen Kurs besser zu machen. Diese Menschen haben wir üblicherweise nicht im Blick, wenn es um das lebenslange Lernen geht. In den letzten Jahren haben sich außerdem die Hochschulen ganz massiv geöffnet: Sie bieten Kinderuniversität, Seniorenuniversität oder Studium Generale an für eine Klientel jenseits der Wissenschaftler und derer, die einen Abschluss haben wollen.

Der Mensch kann eigentlich nicht nicht lernen. Und ich finde, das macht unheimlich Mut, denn wenn man mit Erwachsenen spricht, hört man oft - "Ich kann das nicht, ich hab keine Zeit, ich weiß nicht, was ich lernen soll." – Ich glaube, man muss es eigentlich umdrehen und sagen: "Du kannst doch aber ganz viel in dem oder dem Bereich!" Und das kann man wertschätzen, wenn man jenseits von dieser Kursdenke und Zertifikatsdenke agiert.

Ja und nein (lacht)! Auf der einen Seite gibt es eine unglaubliche Fülle an Finanzierungsmöglichkeiten wie Bildungssparen, Bildungsgutschein, Lernzeitkonten, Meisterbafög, oder Aufstiegsstipendien. Wir haben in den meisten Bundesländern (außer in Bayern und Sachsen) den sogenannten Bildungsurlaub mit fünf Tagen. Es gibt darüber hinaus viele Anbieter, die kostenlose Kurse zur Verfügung stellen. Ich glaube, es sollte deswegen vielmehr darum gehen, Menschen an das Thema Weiterbildung heranzuführen. Um klar zu machen, was es eigentlich an Möglichkeiten gibt.