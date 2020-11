"Diese erste Stunde nach dem Lockdown, das war ein großes Geschenk", sagt Elena Cencetti. Sie unterrichtet seit einem Jahr als Tanzpädagogin in der Junior-Abteilung der Palucca-Hochschule für den Tanz, kurz PUCK e.V.. Und das am liebsten nicht über Konferenzschaltungen, sondern gemeinsam im Tanzsaal: Tanzen trotz Abstand, trotz Bewegung auf nur kleinen vorgegebenen Vierecken, ohne Berührung, aber endlich wieder – und gemeinsam – dieser Moment bewegt sie noch immer:

Also die erste Stunde nach dem Lockdown, da kriege ich jedes Mal noch Gänsehaut. Da war eine Atmosphäre wie sonst noch nie vorher im Tanzsaal. Es war eine Community wieder da, die sich gespürt hat, körperlich und energetisch. Elena Cencetti Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreografin

Viel mehr als Körperspannung oder exakte Bewegung …

Gerade bei dieser ersten Stunde habe sie gemerkt, "unser Beruf kann so viel". "Durch Impro-Arbeiten, die auf die Wahrnehmung des Anderen ausgerichtet sind; auf das Aufeinander-Achten im Raum, dadurch lassen sich Verbindungen herstellen, erklärt die Tanzpädagogin, die aus Florenz stammt und seit acht Jahren in Dresden zu Hause ist. "Das haben sie geliebt", sagt sie mit Blick auf die rund 80 Kinder im Alter von drei bis zu 17 Jahren, die sie jede Woche traf. "Und dann kamen diese Online-Unterrichte und alle möglichen Reaktionen bis zum heulenden Kind vor dem Laptop, weil es nicht hören kann."

Keine Proben, keine Premiere

Wieder mal Pausenmodus Bildrechte: Uta Caroline Thom Im nun wieder leeren Tanzsaal erzählt Elena Cencetti, wie schwer die Situation gerade für Kinder ist und wie tapfer sie auf die Einschnitte reagieren, aber auch vom Zuspruch, den gerade sie in diesen Zeiten besonders brauchen. Der Mini-Lockdown jetzt im November habe selbst sie eiskalt erwischt: "Mit einigen Klassen war ich an einem größeren Projekt dran, das Mitte Januar Premiere im Festspielhaus Hellerau beim Festival "Young Stage" haben sollte. Jetzt hängt alles in der Luft. Es kam noch keine Absage. Aber die Proben im November können natürlich nicht mehr stattfinden." Mit einem ganz straffen Probenplan im Dezember könnten sie es noch schaffen – vorausgesetzt sie dürfen trainieren. Und was, wenn nicht?

Fragezeichen überall

Fragezeichen überall, nur eines weiß Elena Cencetti auch mit Blick auf die Situation in ihrem Heimatland genau: Corona ist kein Fake: "Ich habe es wirklich auf Deutschland, auf uns, auf mich anrollen sehen und ich war auch sehr besorgt." Die Fallstatistiken für Deutschland und Italien, wo Coronaleugner keine Chance haben, verfolgt sie tagtäglich. Im Frühjahr – als in Sachsen kaum einer Ahnung hatte von Corona – informierte sie ihre deutschen Freunde und Kollegen darüber, was in Italien geschah. Dankbar, dass sie in Dresden mit niedrigen Fallzahlen lebte und mit ihrer Festanstellung am PUCK, keine Existenzsorgen haben musste. Aber die Angst sei trotzdem da, auch für viele Kolleginnen:

Ich habe nur eine Teilzeitstelle, aber es war für mich gar keine Frage, ob ich zu diesen Fördergeldern einen Antrag stellen soll, um noch künstlerisch weiter tätig zu sein. Das habe ich gleich weggelassen, weil ich wusste, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die das Geld noch dringender brauchen. Elena Cencetti Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreografin

So schnell und so sicher Coronahilfen ausgezahlt zu bekommen wie in Sachsen, verbunden mit dem politischen Willen zur Hilfe, davon könnten Tänzerinnen und Tänzer in Italien nur träumen, sagt Elena Cencetti.

Wie es sich anfühlt, als freischaffende Tänzerin durch Corona komplett ausgebremst zu sein, das hat sie dennoch erfahren.

Am Tag vor dem ersten Lockdown hat sie mit sechs Spielerinnen und Spielern, ein – komplett selbst finanziertes Stück im Projekttheater Dresden zur Premiere gebracht. Am nächsten Tag schlossen alle Theater. Entmutigen lässt sich die 33-Jährige Italienerin – auch angesichts der lebendigen Tanzszene im Internet – trotzdem nicht.