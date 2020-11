Was war das für ein Leben vor Corona! Da gaben sich Eleonore Marguerre und Uwe Stickert oft die Klinke in die Hand: Die eine auf dem Sprung zum Engagement in Mailand oder Nürnberg, der andere in der Zeit zu Hause bei den zwei Kindern und anders herum. Seit März aber ist alles anders: Fast alle Auftritte sind weggebrochen, und so heißt es warten, bis sich irgendwann wieder so etwas wie ein normaler Alltag einstellt. Seine Stimmung schwanke gerade täglich, sagt Uwe Stickert: "Mal will ich wirklich auf die Barrikaden gehen, mal will ich resignieren, mal frage ich mich – was ist in diesen Zeiten eigentlich noch planbar, worauf kann ich mich eigentlich noch einstellen?"

Es ist die andauernde Unsicherheit, die Marguerre und Stickert langsam mürbe macht. Dazu kommt, dass sie in den vergangenen Monaten sehr unterschiedliche Erfahrungen mit ihren Arbeitgebern, den Theatern, gemacht haben. Manche holten sie ins Boot, boten ihnen über einen bestimmten Zeitraum an, mit in Kurzarbeit zu gehen. Von anderen aber kam lediglich die Ankündigung, dass die Verträge durch behördliche Anordnung ausfallen würden, und die Gagen ebenso. "Solche Verträge sind eigentlich vor unseren Bühnenschiedsgerichten nicht haltbar", so Eleonore Marguerre. "Sie werden uns aber dennoch gegeben. So schieben die Theater den Schwarzen Peter zu uns Künstlern, weil wir im Zweifel klagen müssen. Es ist wirklich schwierig, sich in so einer Situation respektiert zu fühlen."

Eine Branche wird politisch

Eleonore Marguerre und Uwe Stickert in Aribert Reimanns "Melusine". Bildrechte: Charlotte Burchard So ist dem Sängerpaar in den vergangenen Monaten eines immer wichtiger geworden: die Situation freischaffender Künstlerinnen und Künstler zu verbessern. Eleonore Marguerre sagt, hier herrsche viel noch Unwissenheit. Sie hat bereits vor ein paar Jahren einen Ratgeber mit dem Titel "Vom Ton zum Lohn" geschrieben und versucht weiter aufzuklären. Zum Beispiel darüber, dass sich Selbstständige freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern können – was für das Künstlerpaar persönlich in diesem Jahr die Rettung darstellte. Außerdem engagiert sich die Sopranistin im neu gegründeten Freischaffendennetzwerk "Krea(k)tiv", um den Solidaritätsgedanken im Musiktheater voranzutreiben, und auch die Vernetzung untereinander.