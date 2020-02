Weiter hieß es, sie werde dem Hallenser Publikum erhalten bleiben, "da sie alle mit ihr als Dirigentin angekündigten und geplanten Sinfoniekonzerte in der laufenden und kommenden Spielzeit dirigieren wird". So werde sie in der laufenden Spielzeit wie geplant das 5. Sinfoniekonzert mit den Geschwistern Sharon und Ori Kam am 8. und 9. März 2020 gestalten sowie das 8. Sinfoniekonzert am 28. und 29. Juni 2020 mit Werken von Sibelius und Ravel und der Solistin Alexandra Soumm (Violine).