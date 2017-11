27 Jahre nach der Wende streitet man um DDR-Kunst, genauer wie viel davon in den Staatlichen Kunstsammlungen, im Albertinum, hängen sollte, was überhaupt "DDR-Kunst" ist und ob sie ausreichend gewürdigt wurde und wird. Die Chefin des Albertinums, Hilke Wagner, musste in den letzten Wochen regelrechte Hasstiraden über sich ergehen lassen - in Mails, Briefen und Anrufen von Dresdnern, die kritisierten, dass Bilder, mit denen sie sich verbunden fühlten, nicht mehr dauerhaft zu sehen sind.

"Wende an den Wänden"

Man hatte hier immer das Gefühl, die ostdeutsche Kunst, selbst die Dresdner Kunst, ist hier nicht wohlgelitten. Paul Kaiser, Experte für DDR-Kunst

Im Albertinum auf AfD-Wunsch nachgezählt

Hilke Wagner, Direktorin Albertinum, will keine Nostalgie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wagner entgegnete Kaiser und ihren Kritikern, dass nichts ins Depot "entsorgt" worden wäre, sondern "kontinuierlich umgehängt" oder auch verliehen - für große Ausstellungen wie unlängst in Rostock oder derzeit im Potsdamer Museum Barberini. Nach einer sogenannten Kleinen Anfrage der AfD wurde im Albertinum dann tatsächlich durchgezählt. Wagner kam "beim schnellen Durchschreiten der Ausstellungsräume" auf immerhin 72 Werke, die zwischen 1949 und 1989 in Ostdeutschland, vor allem in Dresden, entstanden.



Außerdem verwies sie auf die jüngsten Präsentationen von Dresdner Künstlern wie Karl-Heinz Adler und Hermann Glöckner sowie die Sonderausstellung "Geniale Dilletanten", die Positionen der 80er-Jahre zeige. Zudem würdige die Schau, dass sich mit A. R. Penck und anderen Künstlern im Osten und Dresden eine ganz eigene Subkultur von hoher künstlerischer Qualität entwickelt habe, was "das westliche Verspätungsargument" für die ostdeutsche Kunstproduktion eindrücklich widerlege.

Ich habe in den letzten Wochen ja relativ viele Zuschriften bekommen, regelrechte Wutbriefe. Auch das hat man mir vorgeworfen - ich sei schuld daran, dass man hätte AfD wählen müssen. Hilke Wagner, Direktorin Albertinum

Gegen "DDR-Räume": "Was zählt, ist die Kunst"

Was zählt, ist die Kunst, sagt Hilke Wagner, nicht das nostalgische oder rein soziologisch geprägte Interesse daran. Auch wenn der DDR-Bestand - "die Heroen inbegriffen" - ein Alleinstellungsmerkmal der Sammlung sei, wehre sie sich gegen "DDR-Räume" oder eine Dauerausstellung, denn "divergente künstlerische Positionen" ließen sich nicht "pauschal verschubladen". Der Blick auf die Kunst in der DDR gehöre "entstaubt und aufgefrischt". Dazu setzt Wagner auf die Reihe "Focus Albertinum", die im "steten Wechsel" Sammlungen oder Künstler im Hinblick "auf ihre Relevanz für das Heute" beleuchtet. Im nächsten Jahr soll das zum Beispiel die DDR-Mail-Art-Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeldt sein oder eben Penck - in einer großen Retrospektive im Sommer. Dass das alles nicht anerkannt werde, habe sie schon enttäuscht, sagte sie im Gespräch mit MDR KULTUR.

Ich hätte so eine emotionale Debatte nicht mehr für möglich gehalten, ich dachte, das sei längst vorbei. Alfred Weidinger, Direktor Leipziger Museum der bildenden Künste

Große "Tafelrunde" im Albertinum

Gratwanderung einst und heute: Trak Wendischs Seiltänzer, 1984, derzeit zu sehen im Museum Barberini in der Schau "Hinter der Maske" Bildrechte: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Photo: bpk / Nationalgalerie, SMB / Jörg P. Anders, © VG BILD-KUNST, Bonn 2017 Allerdings beließ es Wagner nicht bei ihrer Klarstellung in der "Sächsischen Zeitung", sondern versuchte, mit ihren Kritikern ins Gespräch zu kommen. Sie stellte fest, dass sich die Wogen im persönlichen Austausch glätten ließen. Vielleicht ermutigt von dieser Erfahrung, lud das Albertinum nun am Montag zum Forum. Aus dem über Artikel, Leserbriefe, Mails oder Anrufe ausgetragenen Schlagabtausch wurde eine mit großer Ernsthaftigkeit geführte Diskussion. Immerhin 16 Experten - Museumsleute, Kritiker, Politiker bis hin zu Kunstministerin Eva-Maria Stange - und rund 600 Dresdner kamen zur "Tafelrunde" ins Albertinum.



Über drei Stunden währte die emotionale Debatte, die diesmal ohne Beschimpfungen oder Beleidigungen auskam. Gefragt wurde, warum man bis Potsdam fahren müsse, um die eigenen Bilder zu sehen, die einem so viel bedeuteten. Überhaupt wurde das Museum Barberini, das derzeit in der Schau "Hinter der Maske" 100 Werke von 80 Künstlerinnen und Künstlern aus der Zeit zwischen 1945 und 1989 zeigt, zum leuchtenden Beispiel und der Wert einer Daueraustellung klar. Dagegen wurde von Seiten des Hauses auch der Mangel an Platz und Kuratoren ins Feld geführt. Lediglich ein Zehntel des Gesamtbestandes des 19. bis 21. Jahrhunderts könne man zeigen.

Wer hier nach Dresden kommt, der kommt nicht nach Hinterposemuckel und nicht nach Würselen. Dresden ist was Besonderes, und hier nach Dresden zu kommen, das erfordert einen gewissen Respekt, Ehrfurcht und Hochachtung. Wortmeldung im Albertinum an die Adresse von Hilke Wagner

Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, sieht ein "Integrationsproblem". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Ende war klar, dass sich der heftige, neue-alte Bilderstreit 27 Jahre nach der Wende nicht darum dreht, ob "Peter im Tierpark" noch am vertrauten Platz zu sehen ist, sondern sich speist aus einem generellen Kränkungsgefühl; aus dem Empfinden im Osten "kulturell kolonialisiert" worden zu sein. Egal, ob es um Ost-Kunst, Erhalt oder Abriss der architektonischen Ost-Moderne oder die DDR-Avantgarde-Musik geht, die - wie unlängst Dirigent Ekkehard Klemm beklagte - völlig aus den Konzertprogrammen verschwunden sei. Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, meinte zumindest, sie könne sich ein "Schaudepot" für DDR-Kunst vorstellen. Außerdem soll es eine neue Auflage der Tafel geben.