Der flämische Autor Bart Moeyaert bekommt in diesem Jahr den Astrid-Lindgren-Preis. Das wurde am Mittag in Stockholm bekanntgegeben. Die mit fünf Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet rund 490.000 Euro, dotierte Auszeichnung für Kinderliteratur gilt als die höchstdotierte ihrer Art.

Von unausgesprochenen Wünschen, in musikalisch-verdichteter Sprache

Die Werke des flämischen Schriftstellers bewiesen, dass Bücher für Kinder und Jugendliche einen selbstverständlichen Platz in der Weltliteratur hätten, erklärte die Vorsitzende der Preisjury, Boel Westin. Die verdichtete und musikalische Sprache des 54-Jährigen vibriere nur so vor unterdrückten Gefühlen und unausgesprochenen Wünschen.

Moeyaert, 1964 in Brügge geboren, zählt zu den großen europäischen Kinder- und Jugendbuchautoren der Gegenwart. Sein Debüt veröffentlichte er bereits mit 19 Jahren. Seine Werke wurden in 20 Sprachen übersetzt. Der Autor lebt seit 2006 in Antwerpen und unterrichtet Creative Writing an der dortigen Royal Art School. Er schreibt außerdem Drehbücher und Theaterstücke, übersetzt aus dem Deutschen, Englischen und Französischen.

Große Themen in kleinen Geschichten

Bekannt wurde Moeyaert in Deutschland mit Büchern wie "Brüder" (2006), "Mut für drei" (2008), "Du bist da, du bist fort" (2010), "Wer ist hier der Chef?" (2012) oder "Hinter der Milchstraße" (2013), die bei Hanser verlegt wurden. Alle Erzählungen und Gedichte des Autors versammelt der Band "Du und ich und alle anderen Kinder" (2016). Sein jüngstes Buch "Tegenwoordig heet iedereen Sorry" (Querido) erschien 2018 in Belgien, die Rechte wurden auch nach Deutschland verkauft. Kritiker hierzulande loben, wie Moeyaert aus kindlicher Perspektive von den großen Themen in kleinen Geschichten erzählt, vom Mut zur Freiheit, von Angst und Abschied, von Einsamkeit und Freundschaft.