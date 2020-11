Atelierbesuch Hans Aichinger: Malerei statt Meditation und Yoga

Beim Malen verfällt Künstler Hans Aichinger im besten Fall in eine meditative Ruhe. In einer Art Flow entstehen dann seine fotorealistischen menschlichen Stillleben auf der Leinwand. Er gehört wie Neo Rauch und Michael Triegel zum Kreis der Neuen Leipziger Schule. Auch er hat sein Atelier auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei Leipzig. MDR KULTUR hat ihn vor Ausbruch der Corona-Krise besucht und Einblick in seine kreativen heiligen Hallen erhalten.