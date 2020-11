Atelierbesuch Wo der Leipziger Künstler Michael Triegel den Papst malte

Michael Triegel hatte 2010 die Ehre, den Papst zu porträtieren. Bei seiner Arbeit verlässt sich der Maler der Neuen Leipziger Schule auf sein Unterbewusstsein – manchmal träume er die Bilder regelrecht. Beim Bild von Papst Benedikt sei ihm wichtig gewesen, nicht die Person im Amt, sondern den Menschen Benedikt zu zeigen. Bei einer Audienz in Rom konnte er ihn zwei Stunden skizzieren, ausgeführt hat er die Arbeit in seinem Atelier in der Leipziger Baumwollspinnerei. MDR KULTUR hat Triegel vor Ausbruch der Corona-Pandemie Einblick in sein Atelier gewährt.