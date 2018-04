Als Rudi Dutschke 1940 als vierter Sohn eines Postbeamten bei Luckenwalde in Brandenburg geboren wird, hat der Zweite Weltkrieg bereits begonnen. Der Vater ist an der Front, die Mutter, eine engagierte Protestantin, erzieht Rudi. Der ist nach dem Krieg in der Jungen Gemeinde aktiv, verweigert nach dem Abitur 1958 den Wehrdienst. Hieß es nicht noch wenige Jahre zuvor, nie wieder sollen deutsche Mütter ihre Söhne beweinen? Nun verlangen die gleichen Lehrer, jetzt in der DDR, wieder zu den Waffen zu greifen. Eine Haltung, die den Jungen erstmals in Konflikte bringt.

Er solle doch diesem falsch verstandenen Pazifismus abschwören. Und dieser Rudi Dutschke geht raus – ein 18-jähriger Gymnasiast – und sagt 'Nein, ich will nicht als Deutscher in einer deutschen Armee auf 'ne andere deutsche Armee schießen.' Im Frühjahr des Jahres '58 stand da einer wirklich ganz alleine und musste seine Zivilcourage ganz allein beweisen. Ulrich Chaussy, Dutschke-Biograph

Rudi Dutschke war eine gewichtige Stimme der 68er Bildrechte: dpa Dutschke ist begeisterter Sportler, will eigentlich Sportjournalismus in Leipzig studieren. Doch daraus wird nun nichts – wegen seiner Haltung. Also eine Ausbildung: Industriekaufmann im VEB "Beschläge". Nebenher pendelt er zwischen Luckenwalde und West-Berlin. Wiederholt dort das Abi, um im Westen studieren zu können: Soziologie. Kurz vorm August 1961 zieht Dutschke deshalb ganz nach Westberlin. Zurück bleibt ein bekümmerter Vater:

Und eines schönen Tages stand da die Mauer und der Rudi war drüben – verloren, auf Deutsch gesagt, wir hatten keinen Einfluss mehr auf ihn. Er ist seinen Weg, den er für richtig gehalten hat, weitergegangen. Vater Alfred Dutschke

Der Pazifist wird zum Studentenwortführer

Rudi Dutschkes Lieblingspullover hängt heute im Heimatmuseum wo Rudi Dutschke als Kind zur Schule ging Bildrechte: IMAGO Auch im Westen eckt Dutschke an. Setzt sich mit seiner kritischen Haltung gegen Ost und West zwischen alle Stühle. Er wird zur umstrittenen Führungsfigur beim "Sozialistischen Deutschen Studentenbund" (SDS). Er nimmt teil an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, gegen Große Koalition und Notstandsgesetze, organisiert selbst aufsehenerregende Aktionen gegen das "Establishment", ruft zur Enteignung des Springer-Konzerns auf und zur Bildung einer "Außerparlamentarische Aktion".

Wahr ist, dass Dutschke weder mehr Liberalität noch eine 'Demokratisierung' der westdeutschen Gesellschaft im Sinn einer Weiterentwicklung der parlamentarisch-demokratischen Ordnung anstrebte. Er wollte Revolution. Gerd Langguth, Politikwissenschaftler

Das folgenreiche Attentat von 1968

Das Projektil, das Rudi Dutschke in den Kopf traf. Bildrechte: IMAGO Die Aktionen Dutschkes und seine Freunde spalten die Bundesrepublik. Für manche ist er ein personifiziertes Feindbild, gar "Volksfeind Nr. 1 Dutschke" wie es auf einem Plakat bei einer Demonstration steht. Am 11. April 1968 – es ist der Gründonnerstag – wird er vom Münchner Hilfsarbeiter Josef Bachmann niedergeschossen. In der Hand hat der 23-Jährige einen alten Colt, im Kopf einen wirren Aggressions- Cocktail. Ihm werden rechtradikale Tendenzen nachgesagt. "Du dreckiges Kommunistenschwein", soll Bachmann noch gerufen haben.

Der Ort des attentates, auf dem Boden liegen noch Rudi Dutschkes Schuhe Bildrechte: dpa Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße, es sind Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt. Und außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von drei, vier Schüssen getroffen wurde. Reporter vom Tatort