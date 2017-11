Die Autorin Juli Zeh beschreibt in ihrem neuen Roman "Leere Herzen" eine Frau, die kein Lebensziel mehr spürt. Zeh sagte MDR KULTUR, eine solche "Entleerung" löse Ängste in den Menschen aus. So entstehe das Gefühl, die eigene Identität sei bedroht - und nicht etwa durch Zuwanderung. Dabei spiele auch Gemeinschaft eine Rolle: Wenn es keine gemeinsamen Überzeugungen gebe, sei letztlich jeder mit sich allein. Das könnten die Menschen als soziale Wesen nicht gut ertragen.