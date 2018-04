Der schwedische Star-DJ Avicii ist tot. Seine Sprecherin teilte mit, seine Leiche sei am Freitag in Maskat, der Hauptstadt des Oman, gefunden worden. Zu den Umständen des Todes ist noch nichts bekannt. In der Mitteilung hieß es weiter, seine Familie sei am Boden zerstört.

Avicii wurde 1989 in Stockholm unter dem bürgerlichen Namen Tim Bergling geboren. Im Jahr 2011 gelang ihm mit dem Song "Levels" der weltweite Durchbruch. 2013 landete er mit "Wake Me Up" einen der Sommerhits des Jahres. Laut GfK-Marktforschungsinstitut erzielte der Song die zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland.

Avicii galt als einer der erfolgreichsten Musikmixer der Elektropopbranche. Er arbeitete mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen. Das britische "DJ Magazine" kürte ihn 2012 und 2013 zum drittbesten Discjockey.

Eine Tour wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt

2014 gewann Avicii zwei Trophäen beim wichtigsten deutschen Musikpreis Echo: für "Wake Me Up" als "Hit des Jahres" sowie in der Kategorie "Künstler Electronic Dance Music". Einige Monate später sagte er seine Tour wegen gesundheitlicher Probleme ab. 2016 kündigte er an, sich von der Bühne zurückzuziehen. Auf seiner Website steht in einem früheren Statement, das Ende der Live-Auftritte sei aber nicht das Ende der Musik von Avicii.