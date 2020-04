MDR überträgt in TV, Radio und Web Mitmachkonzert im Netz: Leipziger Bach-Passion findet digital statt

Premiere in der Thomaskirche: Das Bachfest Leipzig versammelt am Karfreitag die Welt an Bachs Grab mit einer noch nie dagewesenen Live-Aufführung der Johannes-Passion. Acht Musiker in Leipzig musizieren dann zusammen mit der globalen Bach-Familie virtuell im Netz. So kann trotz der Corona-Pandemie eine ununterbrochene und über 170-jährige Tradition Leipziger Passionskonzerte fortgesetzt werden. Der MDR ist in TV, Radio und Web dabei.