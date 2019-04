Der Ballettdirektor des Opernhauses in Halle, Ralf Rossa, ist seit dem 1. April im Ruhestand. Das teilte die Oper mit. Opern-Intendant Florian Lutz würdigte Rossa als "prägende Künstlerpersönlichkeit und Leitungsfigur". Oberbürgermeister Bernd Wiegand betonte, Rossa habe in seinen mehr als 20 Jahren an der Oper in Halle das Ensemble durch zahlreiche Gastspiele auch überregional bekannt gemacht.