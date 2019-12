Dabei wurde auch auf das Streitthema eingegangen, ob es in Deutschland nach dem Museumsneubauten in Weimar und Dessau auch noch einen Anbau in Berlin brauche. Für Annemarie Jaeggi stellt sich diese Frage nicht, weil verschiedene Museen auch unterschiedliche Perspektiven auf die Designschule ermöglichen würden. In diesem Zusammenhang sprach Jaeggi auch über die Pläne zur Erweiterung des Berliner Archivs, für die Volker Stab verantwortlich ist. Der erfahrene Architekt hat als Gegenstück zum historischen, von Walter Gropius entworfenen Bau einen fünfstöckigen, gläsernen Turm geplant, der nach der Fertigstellung den neuen Eingang bilden soll.

Neue Perspektiven Bildrechte: MDR / Gaby Conrad

Insgesamt wurde das Bauhaus in den vergangenen Monaten in neuen Kontexten betrachtet: So fragte die Dessauer Ausstellung "Bauhaus sammeln", wie die Designobjekte durch die Welt gegangen sind. Das Bauhaus sollte als eine kosmopolitische, weltoffene Bewegung gezeigt werden, so Regina Bittner. In Weimar konzentrierte man sich hingegen mehr auf die Wurzeln und die Frage, woher der Wille zur Moderne in Weimar kam. Die drei Direktoren sind sich sicher, dass "Bauhaus 100" neue Sichtweisen auf die Designschule eröffnet hat. Zum Schluss versprachen sie, die gesammelten Erkenntnisse in Zukunft zugänglich zu machen und so neue Forschung zu ermöglichen.