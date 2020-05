Mehr Rücksicht auf Menschen mit Behinderung in Zeiten der Corona-Krise forderten Verbände zum Europäischen Protesttag. Wegen der Corona-bedingten Einschränkungen findet die Kundgebung online statt. Prominente wie Comedian Tan Caglar oder der Schauspieler Samuel Koch melden sich ab 14 Uhr per Livestream.

Familien mit behinderten Angehörigen seien von den Auswirkungen der Pandemie besonders hart betroffen, erklärte Lebenshilfe-Bundesvorsitzende Ulla Schmidt am Dienstag. Viele Eltern müssten "die Betreuung zuhause irgendwie alleine schaffen". Wie belastend dies sei, werde in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Auch in der Diskussion zur Öffnung der Schulen seien Kinder und Jugendliche mit Behinderung nicht im Blick, mahnte Schmidt. Der Staat müsse diesen Familien jetzt "mit allen Mitteln helfen", mit Notbetreuung dort, wo es Angehörige wünschten oder mit einem Ausgleich von Verdienstausfall für Eltern, die ihre erwachsenen Kinder zuhause betreuen müssten, weil die Tagesbetreuung oder die Werkstatt geschlossen sei.

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Bildrechte: dpa

Dass die Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen für viele Menschen mit Behinderung noch mehr Ausgrenzung bedeuteten, betonte der Deutsche Behindertenrat (DBR). Sie blieben zu Hause oder in stationären Wohnformen, könnten zum Teil nicht zur Arbeit und müssten auf Besuch verzichten, führte DBR-Sprecherin Verena Bentele aus. Forderungen, für Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke oder Ältere die strengen Regeln zum Zweck des Schutzes beizubehalten und für den Rest der Bevölkerung weitreichende Lockerungen zu erlauben, erteilte sie eine klare Absage. Alle sollten sich an die im Moment notwendigen Regeln und Hygiene-Standards halten, damit auch alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben könnten, sagte Bentele anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am Mittwoch.