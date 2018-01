Benny Goodman in der Carnegie Hall New York 1938

Nun ja, spielen soll er dort. So wie er sonst in Bars, Tanzsälen und Kneipen aufspielt. Nun aber in der ehrwürdigen Carnegie Hall. Die Zuhörer werden im Programmheft auf die ungewohnten Töne vorbereitet. Dort heißt es: "Das Publikum wird gebeten, sich auf die Jamsession in einem Geist der Experimentierfreude einzulassen." Was aber nur zum Teil gelingt. Das Jazz-Magazin "Down Beat" beobachtet eine krude Besuchermischung im Parkett.