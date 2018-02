Willem Dafoe wird den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk bekommen. Bildrechte: dpa

Eröffnet werden die 68. Internationalen Filmfestspielen Berlin mit der Weltpremiere des Animationsfilms "Isle of Dogs" (auf Deutsch: Insel der Hunde) von Wes Anderson. Der Film läuft zudem im Wettbewerb. Den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk wird der US-Schauspieler Willem Dafoe bekommen. Aus diesem Anlass läuft sein Film "The Hunter" außerhalb der Konkurrzenz.



Insgesamt werden vom 15. bis 25. Februar rund 400 Filme aus aller Welt gezeigt. Die Berlinale gehört neben den Festspielen in Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals weltweit und ist das größte Publikumsfestival in dieser Sparte.