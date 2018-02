Der radikale rumänische Experimentalfilm "Touch Me Not" von Regisseurin Adina Pintilie hat bei der 68. Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Der Präsident der Berlinale-Jury, Tom Tykwer, überreichte die Trophäe am Samstagabend bei einer Gala im Berlinale-Palast.

Pintilie begleitet in ihrem semi-dokumentarischen Film drei Menschen auf der Suche nach verschiedenen Formen von Intimität. Dabei sind detailreich diverse Spielarten der Sexualität zu sehen, es gibt den Besuch in einem Sado-Maso-Club, auch behinderte Menschen sind dabei. Einige Zuschauer hatten in der ersten Vorführung den exzessiven Sex für unerträglich gehalten und den Saal verlassen.

Auch der Franzose Anthony Bajon durfte sich freuen - für seine Rolle in "Das Gebet" bekam er den Silberner Bären als bester männlicher Schauspieler. Bildrechte: dpa

Zum besten Schauspieler kürte die Jury den 23-jährigen Franzosen Anthony Bajon, der in Cédric Kahns "Das Gebet" einen Drogenabhängigen spielt. Den Silbernen Bären für die beste Regie sprach die Jury dem US-Kultfilmer Wes Anderson und seinen Animationsfilm "Isle of Dogs" zu. Der Film hatte am 15. Februar die Berlinale eröffnet. Der mexikanische Regisseur Alonso Ruizpalacios holte für seinen vergnüglichen Verbrecherfilm "Museo" gemeinsam mit seinem Kollegen Manuel Alcalá den Silbernen Bären für das beste Drehbuch.



Elena Okopnaya bekam die Auszeichnung als herausragende künstlerische Leistung für Kostüm und Design in dem Schriftstellerdrama "Dovlatov" von Alexey German Jr. Der Goldene Bär für den besten Kurzfilm ging an den israelischen Beitrag "The Men Behind The Wall" von Ines Moldavsky. Den Silbernen Bären erhielt "Imfura" von Samuel Ishimwe.