Die schwedische Schauspielerin Bibi Andersson ist tot. Sie starb am Sonntag mit 83 Jahren in Stockholm, wie ihre Tochter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Andersson wurde bekannt durch verschiedene Filme des Regisseurs Ingmar Bergman, wie "Wilde Erdbeeren", "Persona" oder "Das siebente Siegel".

Andersson wurde 1935 als Berit Elisabeth Andersson in Stockholm geboren. Schon als 15-Jährige begann sie, mit Bergman zusammenzuarbeiten - als Darstellerin in Seifenwerbung. Nach der Schule studierte sie Schauspiel und feierte schon in dieser Zeit filmische Erfolge, etwa mit "Das Lächeln einer Sommernacht". Parallel zu ihrer Arbeit fürs Kino stand sie auch immer wieder auf verschiedenen Theaterbühnen in Schweden und den USA auf der Bühne, hier führte sie teilweise auch Regie.