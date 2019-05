In Venedig öffnet am Samstag die Kunst-Biennale ihre Tore für das Publikum. Die Schau gilt als eines der wichtigsten Kunst-Ereignisse der Welt. In diesem Jahr präsentieren sich 90 Länder in eigenen Pavillons. Der deutsche Pavillon hat erstmals eine Kuratorin aus den neuen Bundesländern: Franciska Zólyom, die Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig.

Zólyom lud die aus Ungarn stammende Künstlerin Natascha Sadr Haghighian ein, die Professorin für Bildhauerei in Bremen ist und unter anderem bei den letzten beiden Documentas mitgewirkt hat. Für den deutschen Pavillon in Venedig gab Haghighian sich den Namen Natascha Süder Happelmann.

Das Ganze ist ästhetisch nicht sehr überzeugend. MDR KULTUR-Kunstredakteur Andreas Höll über die Gestaltung des deutschen Pavillons in Venedig

Gestapelte Gemüsekisten in einem Saal des deutschen Pavillons bei der Biennale Venedig Bildrechte: imago images / Manfred Segerer Der deutsche Pavillon besteht aus zwei großen Installationen, die den Raum teilen. So ist eine Klanginstallation zu hören, die um die Trillerpfeife als Instrument des politischen Widerstands kreist. In einem zweiten Raum sieht man die gewaltige Mauer eines Staudamms aus Spritzbeton, die vielleicht die "Festung Europa" symbolisieren soll. In einem weiteren Saal sind gestapelte Gemüsekisten zu sehen und eine Tomatenwerbung – eine Erinnerung an das Schicksal ausgebeuteter Migranten in Italien.



"Das Ganze ist ästhetisch nicht sehr überzeugend", urteilt MDR KULTUR-Kunstredakteur Andreas Höll: "Es ist eine Addition von politisch gemeinten Chiffren, die ziemlich diffus wirkt. Verstärkt wird das noch durch die surrealistische Kostümierung der Künstlerin und die kalauerhaften Pseudonyme." Er frage sich, was diese Verrätselung bezwecken solle.

Weitere Bezüge zu Mitteldeutschland

Franciska Zólyom, Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig und Kuratorin des deutschen Pavillons bei der Biennale Venedig 2019 Bildrechte: Julia Rößner Auch andere Pavillons der Biennale haben einen Bezug zu Mitteldeutschland. Im mongolischen Pavillon präsentiert der gebürtige Chemnitzer Carsten Nicolai eine interaktive Soundperformance. Der international renommierte Künstler stellt ein Projekt mit mongolischen Kehlkopfsängern vor.



Ganz anders geht es dagegen im Pavillon von Bosnien-Herzegowina zu, wo die Weimarer Kunstprofessorin Danica Dakić eine vielstimmige Film-Installation über Glanz und Elend der bosnischen Stadt Zenica zeigt. Diese Arbeit wird in Ausschnitten im Herbst im neuen Bauhaus-Museum in Weimar zu sehen sein.

Internationale Hauptausstellung diesmal zweigeteilt

Zusätzlich zu den Länder-Pavillons gibt bei der Biennale eine internationale Hauptausstellung Künstlern aus aller Welt ein Podium. Der amerikanische Kurator Ralph Rugoff entwickelte das Konzept dafür und wählte die Künstler aus. Der 1957 in New York geborene Rugoff gewann als Direktor der Londoner Hayward Gallery internationales Renommee.

Zuweilen sind die Räume etwas zu überladen, aber alles in allem ist das durchaus gelungen. MDR KULTUR-Kunstredakteur Andreas Höll über die internationale Hauptausstellung der Biennale Venedig