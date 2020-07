Seit nunmehr 18 Jahren leitet Guy Montavon die Geschicke des Theaters Erfurt. Seinen Vertrag als Generalintendanten bis 2027 verlängern oder nicht verlängern, das war am Mittwochabend im Erfurter Stadtrat eine der drängenden Fragen. Schließlich wurde Oberbürgermeister Andreas Bausewein beauftragt, über die inhaltliche Ausgestaltung zu verhandeln. Abschließend abgestimmt werden soll am 15. Juli oder nach der Sommerpause. Laut MDR Klassik-Musikkritikerin Bettina Volksdorf soll parallel zu den Vertragsverhandlungen eine breite kulturpolitische Diskussion über die zukünftige Ausrichtung angeschoben werden. Dazu erarbeiteten SPD, Linke und CDU gemeinsam eine Vorlage, in der es um prinzipielle kulturpolitische und konzeptionelle Fragen rund um die Oper gehen soll.

Neukonzeption erwartet: Oper soll sich in die Stadt hinein öffnen

Montavon ist seit 2002 Generalintendant in Erfurt, zuletzt waren sein Führungsstil und die Konzeption des Hauses in die Kritik geraten. Die "Ständige Kulturvertretung" als ehrenamtlicher Zusammenschluss von Vertretern der freien kulturellen Szene hatte in einem offenen Brief eine stärkere Öffnung des Theaters in die Stadt hinein gefordert. Angestrebt wird demnach eine breitere Programmatik, das Haus solle sich zu einem kooperativen Ankerpunkt der städtischen Kultur entwickeln. Montavon soll Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Volksdorf kommentiert, Musiktheater und die Oper seien trotz aller Bemühungen vielerorts oft noch eine zu hermetische Welt, Bemühungen, sie stärker zu öffnen, seien sehr zu begrüßen. Das Kerngeschäft der Oper müsse freilich gewahrt bleiben.

Bilanz: Spannende Raritäten und Uraufführungen

Im Hinblick auf die künstlerischen Bilanz des gebürtigen Schweizers bisher erklärte Volksdorf, Montavon habe sich stark für Uraufführungen eingesetzt und Raritäten wie Carl Rheinthalers "Kätchen von Heilbronn", Spontinis Agnes von Hohenstaufen oder Lady Magnesia von Mieczyslaw Weinberg ausgegraben. Uraufgeführt wurden in seiner Ära beispielsweise "Das Waisenkind" von Jeffrey Ching, "Die Frauen der Toten" von Alois Bruder oder Philipp Glass' Oper "Waiting for the Barbarians". Zudem habe er die kleine Spielstätte weiterentwickelt, die STUDIO.BOX habe zuletzt als Bühne, Galerie, Tanzlokal, Konzertzimmer, Installationsobjekt oder Gesprächsforum funktioniert und sei ein tolles Angebot. Nicht immer bis ins letzte Detail überzeugend sei hingegen die musikalische Qualität der Aufführungen gewesen, schätzt Volksdorf weiter ein.

Kritik: GMD-Hängepartie