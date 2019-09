Fünf Minuten vor zwölf Uhr Mittags zeigte der Kreuztürmer den Brand des königlichen Hoftheaters an. Die grelle, furchtbar wütende Feuerflamme loderte zu allererst aus dem Dachstuhl und den direkt darunter liegenden Fenstern heraus und zwar aus jener Gegend, wo sich der Kulissenboden befand. In rapider Schnelligkeit verbreitete sich die Flamme, immer größere Dimensionen annehmend, so dass die herbeigeeilten Spritzen und die Rettungs- und Löschmannschaften ohnmächtig an der Riesenbrandstätte standen.

Das Halbrund des Zuschauerraums zeigt sich im Halbkreis des Theaterbaus, der in seiner äußerlichen Hülle an italienische Renaissancebauten erinnert. Akustisch und technisch ist das Haus auf dem neuesten Stand. König Friedrich August II. ernennt Gottfried Semper bei der Eröffnung 1841 zum "Ritter des Civil-Verdienstordens" und spendiert ihm einen Freiplatz in der Parterre-Loge No. 2 in der vordersten Reihe. Auch dank Kapellmeister Richard Wagner spielt sich das Dresdener Opernhaus in die erste Reihe der deutschen Theaterhäuser. Bis zum 21. September 1869.