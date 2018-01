Für Eltern muss es ein unbegreiflicher Moment sein, wenn sie feststellen, dass ihre Kinder sich nicht nur von ihnen entfernen, sondern all das aufkündigen, was sie ihnen mitgegeben haben. Für eine vor vielen Jahren aus Somalia nach Norwegen emigrierte Familie kommt dieser Augenblick, als zwei der Töchter sich im Oktober 2013 über Nacht auf den Weg nach Syrien machen, um sich dem IS anzuschließen. Vater Sadiq und Mutter Sara sind wie vor den Kopf gestoßen.

Der Weg in den Dschihad

Der Schock hält lange an. Er sprengt die Familie. Der Vater fährt in die Türkei, dann sogar nach Syrien. Er begibt sich in Lebensgefahr, um seine gerade einmal 16- und 18-jährigen Töchter zurückzuholen. Sadiq gerät geradezu in eine wahnhafte Vorstellungswelt: Er möchte an eine Entführung glauben. Aber die Töchter haben eine bewusste Entscheidung getroffen. Sie haben sich dem Dschihad angeschlossen, heiraten "heilige Krieger". Und sie wollen Kinder für den Kampf gegen die Ungläubigen in die Welt setzen.

Wie es dazu kommen konnte, dass in Norwegen sozialisierte, intelligente, emanzipierte Mädchen sich innerhalb kürzester Zeit radikalisieren, davon erzählt Åsne Seierstad in ihrem neuen Buch "Zwei Schwestern". Es ist ein fesselnder Doku-Roman, der alle möglichen Spuren nachverfolgt, den Kosmos jugendlicher Migranten ausleuchtet, deren Gefühlen nachspürt, ihrem haltlosen Aufwachsen zwischen liberaler westlicher Kultur und dem Versprechen tradierter religiöser Stabilität.

Eine Sinnsuche abseits westlicher Werte

Cover des Romans "Zwei Schwestern" Bildrechte: Kein & Aber Ayan und ihre jüngere Schwester Leila geraten immer tiefer in den Sog der islamischen Welt. Vor allem Migrantinnen und Migranten der zweiten und dritten Generation werden angezogen. Die Perspektiven im Land, in das ihre Eltern einstmals geflohen sind, scheinen ihnen unbefriedigend. Oft sind sie in ihren Schulklassen Außenseiter. Den Westen verachten sie als gottlos. Sie spüren das, was Georg Lukács einmal "transzendentale Obdachlosigkeit" genannt hat. Sie sind auf der Suche: nach Sinn, nach einer Aufgabe, nach Erlösung.



Die Koranlehrer, denen sie sich anvertrauen, bieten all das. Die islamischen Jugendorganisationen schaffen es, den archaischen Regeln zugleich einen hippen Anstrich zu geben. Ayan und Leila sind zwei von vielen, die den Verlockungen der salafistischen Heilsversprechen erliegen und diese zugleich als Angriff auf die verpönten westlichen Werte verstehen.

Seierstad hat eine literarische Reportage verfasst, die weit über den Einzelfall hinausweist. Immer wieder werden in die Geschichte von Ayan und Leila auch allgemeinere zeithistorische Hintergründe eingebaut – über den Krieg in Syrien oder die Entstehung des so genannten Islamischen Staates. In die Vorstellungswelt der beiden jungen Frauen kann sie so tief eindringen, weil sie unzählige Interviews geführt hat – etwa mit Freunden, Lehrern, den verzweifelten Eltern oder dem Bruder Ismael, der dem Handeln seiner Schwestern äußerst kritisch gegenübersteht.

Ein Puzzle, ohne universelle Antwort

Seierstad versteht es, die Fülle an Material in vielen detailreichen Szenen zum Sprechen zu bringen, sich einzufühlen und doch auch die blinden Flecken dieses Wegs in den Dschihad zu benennen. Es werden keine letztgültigen Erklärungen geliefert, sondern Puzzleteile. Unbeantwortbare Fragen bleiben stehen. Denn eines lernen wir in diesem Buch auch: Zwar gibt es gewisse Momente, die zur Radikalisierung beitragen können. Was aber den Schritt zum Handeln auslöst, das bleibt doch im Ungewissen, hat auch mit persönlichen Dispositionen zu tun. Die allermeisten Einwandererkinder widerstehen ja doch der Versuchung, ihr Leben in Freiheit dem so genannten heiligen Krieg zu opfern.

"Zwei Schwestern" ist ein wichtiges Buch, das weder die Komplexität des Themas verleugnet noch irgendetwas beschönigt. Und das zudem ausgezeichnet geschrieben ist.