Bernhard Schlink: "Olga"

"Alles Schreiben ist Schreiben über die Vergangenheit", erklärt Bernhard Schlink. An diese Devise hält er sich auch in seinem neuen Buch. Der Autor siedelt die ersten Kapitel seiner ereignisreichen und mitreißenden Story im späten 19. Jahrhundert an. Die sympathische Heldin Olga wächst in Armut in Breslau auf. Ihre Eltern sterben beide auf tragische Weise an Fleckfieber, als sie noch ein Kind ist. Sie landet unter den Fittichen ihrer Großmutter väterlicherseits in Pommern. Doch eine glückliche Jugend bleibt ihr verwehrt, denn sie bekriegt sich unentwegt mit der Bäuerin. Die einfache Frau akzeptiert nicht, dass ihr Mündel Bücher lesen will, anstatt auf dem Feld oder im Haus zu schuften.

Als Olga darauf beharrt, ein Studium zu absolvieren und Lehrerin zu werden, kommt es zum Bruch mit der Verwandten. Die angehende Pädagogin erweist sich als taffe und zielstrebige Persönlichkeit, die sich für ihre vom Patriarchat geprägte Ära außergewöhnlich stark emanzipiert. Das betrifft nicht nur ihre berufliche Entwicklung, sondern auch ihre Kontakte zum anderen Geschlecht. Sie liebt ihren Schulfreund Herbert, den Sohn des reichsten Mannes im Dorf, dem eine Zuckerfabrik und eine Brauerei gehören.

Beeinflusst von Theodor Fontane

Nehmen wir ein Beispiel: Herbert wird von seiner Familie drangsaliert, weil er sich nicht von der mittellosen Olga lossagt. Obwohl ihm die Enterbung droht, knickt er nicht ein, sondern verteidigt seine Leidenschaft für das Mädchen und verzichtet auf finanzielle Zuwendungen. Für die Ehe erweist er sich trotzdem als unfähig, denn ihn plagt eine immense, ja krankhafte Rastlosigkeit. Immer wieder vernachlässigt er Olga über Monate hinweg und bricht zu Reisen auf, die ihn nach Argentinien oder nach Sibirien führen. Die Partnerschaft leidet unter diesen Trennungsphasen, aber auch unter den moralischen Verhaltensnormen, die Olga und Herbert durch gesellschaftliche Konventionen aufgezwungen werden.



Schlink sagt über das unterschiedliche Paar: "Wie die meisten Frauen ihrer Zeit musste Olga unter ihren Fähigkeiten leben, und wie viele Männer seiner Zeit lebte Herbert über den seinen. Heute würde ihre Beziehung anders verlaufen."

Die Handlung reicht bis in die frühen Jahre der Bundesrepublik

Schlink beschränkt die Handlung des Romans nicht auf diese Geschichte einer hürdenreichen Liebe. Er spinnt den Faden des Geschehens weiter bis in die frühen Jahre der Bundesrepublik. Olga, die nach einer Infektionskrankheit ertaubte, schaffte es mit Mühe, 1945 aus Schlesien zu fliehen und sich in eine Stadt am Neckar durchzuschlagen, in der man unschwer Heidelberg erkennt, wo Bernhard Schlink studierte und wo sein Vater als Theologieprofessor amtierte.

Olga ergattert dort einen Job als Näherin in einer Pfarrersfamilie und gewinnt das Vertrauen des Sohnes Ferdinand, der ihr ans Herz wächst. Als Ferdinand in den Jahren der Studentenrevolte auszuflippen droht, warnt sie ihn vor zu viel Aktionismus: "Statt eure Probleme zu lösen, wollt ihr die Welt retten." Sie gewinnt schließlich so großen Einfluss auf ihn, dass er viel Geld investiert, um die Briefe wiederzubeschaffen, die sie an ihren Gefährten Herbert schickte, nachdem er zu jener Expedition in den Polarkreis aufbrach, von der er nie zurückkehrte. Diese ergreifenden und zugleich verstörenden Dokumente füllen den letzten Romanabschnitt.

Zwei überraschende Wendungen

Bernhard Schlink feierte mit seinem Buch "Der Vorleser" große Erfolge Bildrechte: IMAGO Gute Romane zehren von unerwarteten Wendungen – auch damit kann Schlink dienen. Er wartet mit zwei gewaltigen Überraschungen auf. Zum einen enthüllt er die wahre Ursache des Todes von Olga, die bei einem mysteriösen Bombenanschlag auf ein Bismarck-Denkmal stirbt. Andererseits entschleiert er, was es mit dem geheimnisvollen Jungen namens Eik auf sich hat, der durch das Buch geistert.



Doch zu den verblüffenden Umschwüngen in diesem Roman zählt auch der Wechsel der Erzählperspektiven. Zuerst begegnet man einem auktorialen, allwissenden Berichterstatter, der distanziert aus der Vogelschau auf das Geschehen herabblickt. Dann übernimmt Olgas Schützling Ferdinand als ebenso gütiger wie freundlicher Ich-Erzähler das Ruder. Zum Schluss lässt Schlink die hochemotionalen Briefe Olgas kommentarlos für sich sprechen. Dieses Konstruktionsprinzip wirkt meisterlich und zeugt vom enormen kreativen Potential, über das Schlink verfügt. Eine Verfilmung des Romans erscheint fast zwingend, denn über plastisch-bildhafte Momente verfügt der Text in Hülle und Fülle.