Der Titel "64" ist der Aktenname eines Entführungsfalles von 1989, der nie gelöst worden ist. Damals wurde das 7-jährige Mädchen Shoko, Tochter des Inhabers einer Konservenfabrik, in Tokio entführt. Und dieser Fall spielt plötzlich nach so langer Zeit wieder eine Rolle, weil Kozuka, der Generalinspektor der Nationalen Polizeibehörde Tokios, anlässlich des Jahrestages des Verbrechens den Vater von Shoko besuchen will. Doch Amamiya, so der Name des Vaters, lehnt einen Besuch ab. Das tut er in aller Höflichkeit, aber auch Entschiedenheit.



Mikami wird beauftragt, den Mann umzustimmen, weil man Angst hat, dem Generalinspektor die Situation so zu schildern, wie sie ist. Also stürzt sich Mikami in den alten Fall und stößt ziemlich schnell auf Ungereimtheiten. Und als wenn das nicht schon genug an den Nerven von Mikami zerren würde – zudem ist auch seine eigene Tochter Ayumi seit längerer Zeit verschwunden.