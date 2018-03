Maja Lunde - "Die Geschichte des Wassers" Bildrechte: btb Verlag

Nun also "Die Geschichte des Wassers", wieder ein wichtiges Thema, das uns alle angeht. Erzählt wird diesmal auf zwei Ebenen: Die eine spielt in naher Zukunft, irgendwo im unerträglich heißen Südeuropa im Jahr 2041. Fünf Jahre in Folge herrscht bereits Dürre und fürchterliche Waldbrände zerstören Orte, Landschaften und Menschen.



David, ein junger Vater ist mit seiner kleinen Tochter auf der Flucht, den Rest der Familie haben sie verloren, nun versuchen sie Frau und Sohn wiederzufinden. In einem Flüchtlingscamp finden die beiden Zuflucht, aber auch hier macht sich die große Not bemerkbar, die jeden, der noch kann, in den Norden Europas treibt, in die kühleren Länder, die schon längst keine Klimaflüchtlinge mehr aufnehmen können oder wollen.