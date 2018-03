Das Hündchen ist Anna in Algerien zugelaufen, am Strand. Es ist zierlich, und früher hätte man Promenadenmischung dazu gesagt. Aber Anna mag dieses Wort nicht. So erzählt sie es dem Mann im Straßencafé, der das Hündchen vergeblich zu sich locken will. Eine Zufallsbegegnung in Zürich, ein erstes, nur scheinbar unverbindliches Gespräch steht am Anfang dieser federleichten Novelle "Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen" von Dana Grigorcea. Und federleicht ist auch Annas Leben bisher verlaufen, die gefeierte Tänzerin, der die Männer zu Füßen liegen, während ihr Ehemann den Wohlstand finanziert.