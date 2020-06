Die Bühnen Halle haben am Dienstag ihr Programm für die kommende Saison 2020/21 vorgestellt. In der Theater-Sparte sind demnach von September bis Dezember Inszenierungen geplant, die auch unter den Corona-Beschränkungen realisiert werden können. Für die Zeit ab Januar sollen dann nach Möglichkeit auch wieder Vorstellungen ohne Hygieneregeln gegeben werden. Einzelheiten dazu sollen im Herbst bekanntgegeben werden.

Zu den Theater-Höhepunkten zählen nach Angaben der Bühnen Halle "Transit" von Anna Seghers und "Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten" von Peter Handke – ein Stück ohne Worte, das nur aus Bildern und Regieanweisungen für dutzende Schauspieler besteht. Im Thalia Theater ist ab September unter anderem "Mit der Faust in die Welt schlagen" nach dem Debütroman von Lukas Rietzschel zu sehen. Darin erzählt er, wie junge Männer in Sachsen zu Neonazis werden. Für alle Spielorte wurden "RaumTheaterBühnen" gebaut, die neue Sichtweisen ermöglichen sollen. Das neue theater soll ab 8. April 2021 seinen 40. Geburtstag mit einer Festwoche begehen.

Die Oper zeigt zehn Neuproduktionen, darunter zwei Ballette. Dabei werden die Premieren in der ersten Spielzeithälfte wegen der Corona-Pandemie nur in kammermusikalischer Besetzung und ohne Pause gezeigt. Ein Schwerpunkt ist den Angaben zufolge im Bereich Neue Musik geplant. So gebe es mit "Im Stein" nach dem Roman von Clemens Meyer eine große Uraufführung. Außerdem finden sich fünf große Opernwerke im Spielplan, darunter "La Traviata" von Giuseppe Verdi und "Teseo", das ursprünglich als Eröffnung der Händelfestspiele 2020 geplant war. Für das Festival 2021 ist Händels Oratorium "Brockes-Passion" als szenische Produktion vorgesehen.