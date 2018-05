Anja Kampmann im MDR KULTUR-Café: "Leipzig hat für mich etwas Großzügiges"

"Heimat für mich sind Menschen und Orte die man teilt. Heimat ist was Gemeinsames, nicht nur ein Ort, sondern, dass man an diesem Ort Zeit verbracht hat und sich verschiedene Leute daran erinnern können. Man kommt dahin und ist wieder so wie ‚Damals‘." So erzählt Anja Kampmann, die 1983 in Hamburg geboren ist und zum Studium am Deutschen Literaturinstitut nach Leipzig gekommen ist. Gekommen um zu bleiben: "Leipzig hat für mich etwas Großzügiges, man muss nicht sofort jemand sein.".