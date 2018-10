Der armenisch-französische Sänger Charles Aznavour ist tot. Wie seine Sprecherin am Montag in Paris mitteilte, starb er im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in der Provence. Der Altmeister des französischen Chansons verkaufte fast 200 Millionen Platten weltweit mit Hits "La Bohème" oder "Emmenez-moi". Über tausend Chansons stammen aus seiner Feder, die von ihm in fünf Sprachen interpretiert wurden. Deutsche Fans begeisterte er unter anderem mit Titeln wie "Du lässt dich geh'n" und "La Mamma".

Durchbruch mit Hilfe von Edith Piaf

Charles Aznavour im Film "Die Blechtrommel" Bildrechte: IMAGO Aznavour wurde 1924 als Schahnur Waghinak Asnawuryan im Pariser Studentenviertel Quartier Latin geboren. Seine Eltern, Künstler aus Armenien, waren vor dem osmanischen Völkermord in der Heimat geflohen. In den 40er-Jahren gelang ihm in Paris mit Hilfe von Edith Piaf der Durchbruch als Chansonnier. Auch als Schauspieler war er aktiv, spielte in über 70 Filmen mit. 1979 gab er den Sigismund Markus in Volker Schlöndorffs "Die Blechtrommel".

Ein Sänger wird zum Volksheld

Immer wieder setzte er sich zeit seines Lebens für Armenien ein. So war er ständiger Vetreter des Landes bei den Vereinten Nationen in Genf und engagierte sich nach einem verheerenden Erdbeben 1988 dort für die Opfer der Katastrophe. So wurde der Sänger zur wohl meistverehrten Person des Landes.