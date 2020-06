Mary ist krank. Die Tochter von Charles Dickens befindet sich deshalb in der Obhut des Papas – und hat ausreichend Muße, ihn beim Schreiben zu beobachten: "Er sprang plötzlich von seinem Stuhl auf und stürzte zu einem Spiegel, der in der Nähe hing, und darin sah ich das Spiegelbild einiger außergewöhnlicher Grimassen, die er schnitt. Er kehrte schnell an seinen Schreibtisch zurück, schrieb wie rasend einige Augenblicke lang und gesellte sich dann wieder vor den Spiegel. Dann drehte er sich zu mir, aber offensichtlich ohne mich wahrzunehmen, und fing an, ganz leise zu sprechen."