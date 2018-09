Nach den Ereignissen in Chemnitz will der Brandenburger Künstler Rainer Opolka am Donnerstag mit einer Installation in der Innenstadt gegen Hass und Gewalt protestieren. Wie die Berliner Agentur Publiplikator mitteilte, sollen zehn Bronze-Wölfe vor dem Karl-Marx-Monument aufgestellt werden. Fünf von ihnen zeigten den Hitlergruß. Einige der Tiere griffen an, andere hätten Augenbinden und seien an der Leine. Am Rande stünden "Mitläufer". Mit der Installation wolle Opolka darauf hinweisen, dass Radikalismus keine Lösung sei.