In Erfurt ist der Tatort ein Großraumbüro

In Erfurt wird Urfassung der Oper gezeigt

Siyabulela Ntlale als Créon Bildrechte: Theater Erfurt/Lutz Edelhoff Die Oper existiert in mehreren Fassungen. Ursprünglich ist das dreiaktige Stück als Opéra comique auf die Bühne gekommen, also mit gesprochenen Dialogen, dann hat Franz Lach­mann in Deutschland die Sprechtexte in Rezitative umgewandelt, in dieser Rezitativfassung ist das Werk dann mehrfach gespielt worden. Es gab dann eine Übersetzungen ins Italie­nische, Luigi Arditi hat für diese Fassung die Rezitative eingerichtet. Das war die Fassung, die Maria Callas sang und damit das Stück quasi wiederentdeckte für das 20. Jahrhundert.



In Erfurt ist man jetzt allerdings wieder zur Urfassung mit gesprochenen Dialogen zurückge­kehrt, die ist ja 2008 in einer mustergültigen, kritischen Neuausgabe erschienen. Das ist ehrenwert, aber ein internationales Sängerensemble tut sich natürlich sehr schwer, ins Deutsche übersetzte Dialoge glaubwürdig und verständlich zu sprechen. Das hat sich leider auch in Erfurt bestätigt.

Fulminante Darstellung der Medea

Verstörende Oper

Musikalisch ist Cherubinis "Medea" ein Werk des Noch nicht und des Nicht mehr, eine monumentale, zukunftsweisende, aber in ihrer quer zur Zeit stehenden Machart auch verstörende Oper. Samuel Bächli hat sie in Erfurt einstudiert. Er ist ja in Erfurt seit Langem der Mann fürs Schwierige. Auch in diesem Fall bestätigt er seine außergewöhnlichen kapellmeisterlichen Qualitäten. Mit großer stilistischer Einfühlung, mit Temperament und Sinn für große Wirkung einer doch weitgehend ungehörten Musik bewältigt er dieses unvergleichliche Werk, das ja schon den Zeitgenossen Cherubinis ungeheuerlich war.

Klangsprache verweist schon auf die Romantik