Zum Tod des "Malerpoeten" Christoph Meckel

Der Verleger Michael Krüger hat den am Mittwoch gestorbenen Schriftsteller und Grafiker Christoph Meckel gewürdigt. Der frühere Leiter des Hanser-Verlags sagte MDR KULTUR, Meckel habe als Dichter alle großen Preise bekommen. Als bildender Künstler dagegen habe er nicht die Anerkennung gefunden, die er verdient gehabt hätte: "Ich war von Anfang an immer ein großer Fan seiner malerischen Zyklen, seiner Radier-Arbeiten." Es handle sich um hunderte Blätter und "unendliche viele, sehr schöne" Zeichnungen, die zusammen mit der Lyrik ein Komplementär-Werk bildeten.

Der in Berlin geborene Meckel war am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Freiburg gestorben. Neben 29 Gedichtbänden hatte er unter anderem Kinderbücher und Hörspiele veröffentlicht. Sein Durchbruch in Prosa gelang ihm 1978 mit der Liebesgeschichte "Licht".