Irre, morbide, schräg, verstörend: Positiv sind die Attribute nicht unbedingt, die man mit Christopher Walken in Verbindung bringt. Doch genau dieser Ausstrahlung hat der Schauspieler mit den stechenden Augen wohl viele seiner Rollen zu verdanken. Egal ob als Vietnam-Veteran Captain Koons in "Pulp Fiction", als kopfloser Reiter in "Sleepy Hollow" oder als Vater von Leonardo di Caprio in "Catch me if you can", Walken schafft es immer, auch in Nebenrollen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Christopher Walken dreht auch mit 75 Jahren noch Filme. Bildrechte: dpa Geboren wurde Walken als Sohn eines deutschen Bäckers am 31. März 1943 im New Yorker Stadtteil Queens. Mit drei Jahren posierte er bereits für Werbefotos, mit zehn hatte er seinen ersten Fernsehauftritt. Von da an ging es mit seiner Karriere stetig aufwärts, er spielte zahlreiche Rollen im Kino und am Broadway, und wurde 1979 für seine Rolle eines in Vietnam traumatisierten Soldaten im Film "Die durch die Hölle gehen" mit einem Oscar ausgezeichnet. Bis heute hat Walken in über hundert Filmen mitgespielt, in etwa gleich vielen Theaterstücken stand er auf der Bühne.

Immer in Bewegung

Doch Walken ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, er ist auch ein begnadeter Tänzer. In vielen seiner Filme gibt es Tanzeinlagen, einige Regisseure ändern extra das Drehbuch für ihn. 2001 erlangte Walken Kultstatus mit seiner Performance in Spike Jonzes Musikvideo zum Song "Weapon of choice" von Fatboy Slim, in dem er durch eine leere Hotellobby tanzte.

Christopher Walken in "Sleepy Hollow" (1999). Bildrechte: dpa Auch heute steht der Star mit der tiefen, kratzigen Stimme und den hoch gekämmten Haaren weiter vor der Kamera. Als nächstes spielt er einen zurückgezogen lebenden Künstler, der in einen mörderischen Kunstbetrug verwickelt wird. Die Dreharbeiten zu dem Neo-Noir-Thriller "The Burnt Orange Heresy" sollen im Sommer in Italien beginnen, wie der "Hollywood Reporter" kürzlich berichtete.