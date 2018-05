"Sweet Decay" ist beim Label All points erschienen. Bildrechte: All Points

Denn ja, auch wenn Ciaran Lavery aus einer der schönsten grünen Ecken des Planeten kommt und zufrieden in seinem Dorf in einem Haus mit Hund lebt, in seinen Texten tauchen immer wieder Zweifel, Ängste und Fragen auf. "I am afraid of what I am", singt er, "Ich habe Angst vor dem, was mich ausmacht". Oder: "Love is like a suicide", "Die Liebe ist wie Selbstmord". Noch tiefer rauscht der Fahrstuhl nach unten in Songs wie Wicked Teeth: "Wirst Du Deine Zähne in mein Fleisch schlagen?"



"Sweet Decay" ist das Album eines Iren, der anscheinend bereit ist, seine Kindheit, Religion, seine Beziehungen und Gefühle aufzuarbeiten. Egal wie schmerzhaft das manchmal sein kann. Die Songtexte sind so dünnhäutig wie ein Kahn auf offener See. Aber wenn man mit so einem Schiffchen später wieder den sicheren Hafen erreicht - dann hat sich die gefährliche Reise auch gelohnt.