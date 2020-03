In den ersten beiden Teilen der neuen Doku-Serie geht es vor allem um den Alltag unter dem psychopathischen Sektenführer Schäfer, der vor allem kleine Jungs missbrauchte, Mädchen und Frauen verachtete, jeglichen Privatbesitz verbot und Kinder von ihren Eltern trennte. In den Teilen drei und vier geht es dann mehr um die unheilvolle Rolle, die Schäfer und Komplizen im Zusammenhang mit dem Putsch von 1973 gegen Chiles Präsidenten Salvador Allende spielten. Die Gegner der Junta wurden auf dem Gelände der Colonia Dignidad gefoltert und einige sogar ermordet.

Völlig unverständlich ist die unheilvolle Rolle der deutschen Botschaft in Santiago oder fast aller Bundesregierungen. Die ersten Dissidenten, die aus der Kolonie fliehen konnten und in der deutschen Botschaft um Hilfe ersuchten, wurden nicht nur bitter enttäuscht, sondern im Gegenteil sogar verraten. Mitarbeiter der Botschaft halfen ihnen nicht. Im Gegenteil, sie warnten mitunter sogar Schäfer.

Auch Helmut Kohl beschwichtigte noch 1991 bei einem Besuch in Chile die Situation und machte sie zu einer innerchilenischen Angelegenheit. Mit Opfergruppen wollte die Kohl-Administration im Vorfeld nicht sprechen. Erst Frank-Walter Steinmeier fand vor wenigen Jahren deutliche Worte. In Zeiten des Kalten Krieges war der BRD ein kommunistenfeindliches Regime einfach wichtiger als die Opfer der Colonia Dignidad.

Die Serie ist hochinformativ und durchaus erschütternd. Formal jedoch ist sie eher Fernsehen von gestern mit einem zu omnipräsenten Off-Kommentar, der mitunter zu belehrend, zu redundant wirkt. Das hätte man sehr viel besser und origineller lösen können. Die amerikanische Doku-Serie "Vietnam" von Ken Burns und Lynn Novick etwa, die auf Arte lief und in der kompletten Originalfassung auf Netflix, ist da sehr viel besser und setzt den Off-Kommentar viel sparsamer ein.

Diese vierteilige Dokuserie ist nicht die einzige filmische Aufarbeitung des Themas. Es gab bereits 2016 einen Kinospielfilm mit Daniel Brühl und Emma Watson und vor allem auch eine fiktionale Serie "Dignity" beim Anbieter Joyn Plus, prominent besetzt mit Devid Striesow und Götz Otto. Sie ist eine chilenisch-deutsche Koproduktion in acht Teilen, die immerhin die erste fiktionale Serien-Eigenproduktion von Joyn Plus war, aber leider völlig unterging im Überangebot von Serien, Plattformen, Mediatheken.