Der Landtag in Erfurt hat am Freitag mit einem Mantelgesetz ein 1,26 Milliarden starkes Corona-Hilfspaket beschlossen. Im Bereich der Kultur sollen damit vor allem Einnahmeausfälle verschiedener EInrichtungen kompensiert werden. So sind für die Klassik Stiftung Weimar etwa 1,5 Millionen Euro, für die Stiftung Thüringer Gärten und Schlösser ebenfalls 1,5 Millionen Euro und für die Stiftung Schloss Friedenstein 500.000 Euro vorgesehen. Die Theater und Orchester im Land erhalten 9 Millionen Euro, die Museen 4,4 Millionen und der Bereich Soziokultur/Freie Theater 5,2 Millionen Euro.