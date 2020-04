MDR KULTUR: Wieviel Autorität hat die Nationale Akademie der Wissenschaften? Ist Halle jetzt die Parallelhauptstadt? Oder, was in letzter Zeit ja auch oft gesagt wurde: Regieren jetzt die Virologen?

Julian Nida-Rümelin: Deutschland hatte lange Zeit keine nationale Akademie wie zum Beispiel die Briten und viele andere. Und die war eingerichtet worden dann, um die Politik wissenschaftlich begründet zu beraten und unterschiedliche Disziplinen zu einer Beratung zusammenzuführen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von solchen Akademien. Und genau das leistet die Leopoldina.

Die nimmt nicht Entscheidungen vorweg, sondern sie versucht wissenschaftlichen Sachverstand, aber wohl abgewogen von führenden Köpfen der Wissenschaft in Deutschland, zusammenzuführen. Sie nimmt nicht die Verantwortung ab, sondern sie berät.

Trotzdem geht es ja so weit in den Vorschlägen, dass von Steuersenkungen nach der Krise die Rede ist oder ein schneller Abbau der Staatsverschuldung empfohlen wird. Wieviel politische Entscheidung ist mit diesem Gutachten denn vorkonfiguriert?

Also ich bin erstmal heilfroh, ehrlich gestanden, dass diese Phase vorüber ging in der gesagt wurde: keine Diskussionen, für Diskussionen ist es zu früh. Für Diskussionen ist es in der Demokratie nie zu früh, in der Krise schon gar nicht zu früh. Das ist der große Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie.

Und dass wir jetzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange darauf warten, was die Politik uns dann mitteilt, vielleicht am 19. April, wie es jetzt die nächsten vier Wochen oder vier Monate weitergeht – also das ist vorbei. Das gilt ja nicht nur für die Stellungnahme der Leopoldina. Es gibt einen Virologen oder Epidemiologen, Kekulé, der ebenfalls in meine Richtung denkt, wie man aus diesem Shutdown vernünftig rauskommt, das etwas andere Ergebnisse hat als die bisherige Linie.

Also wir müssen die Debatte öffnen, damit diese Gesellschaft keinen Schaden nimmt und damit wir merken: Es geht um etwas Ernsthaftes, was alle betrifft. Wir brauchen den Sachverstand von allen und nicht nur sehr einseitige Informationen, die am Ende dazu führen, dass die Politik sagt: Wir tun ja nur das, was das Robert-Koch-Institut sagt. Das ist nicht Wahrnehmung politischer Verantwortung.

Sie sagten: jemand, der wie Kekulé in meine Richtung denkt. Wie eng sind Sie jetzt konkret mit den Empfehlungen der Leopoldina? Wie nah sind Sie beieinander?

Der Hauptsitz der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle Bildrechte: Markus Scholz für die Leopoldina Ich hätte mir noch stärker gewünscht, dass man das alles unter das Motto stellt, die Zahl der Todesfälle absenken durch eine spezifische Berücksichtigung der unterschiedlichen Risiken in der Bevölkerung. Nach allen Daten, die wir jetzt haben, sieht es so aus, dass außerhalb der mit schweren Vorerkrankungen belasteten und außerhalb derjenigen, die schon betagt oder hochbetagt sind, ein Risiko besteht, was deutlich niedriger ist als das einer Influenza-Epidemie. An diesen Zahlen zweifelt unterdessen fast niemand mehr weltweit.

Und wenn das so ist, dann muss man alles darauf richten, die Todeszahlen abzusenken, indem man diejenigen schützt, die es wirklich nötig haben. In dem anderen Teil der Bevölkerung, vielleicht 95, 90 Prozent der Bevölkerung, man kann das langsam aufbauen, da kann man mit vielleicht 70 Prozent beginnen, dass man in dem Bereich möglichst rasch zu Normalität zurückkehrt – in Kauf nehmend, dass es dann hohe Zahlen an Immunisierten durch Infektionen in diesem Teil der Bevölkerung gibt, den 20-, 30-, 40-, 50-Jährigen, um rasch aus der Krise herauszukommen und die Sache nicht 18 Monate oder 20 Monate zu ziehen.

Nun sagen Sie, die Leopoldina berät die Bundesregierung gut. Die Bundesregierung ist damit gut beraten. Können dann noch irgendwelche Überraschungen kommen? Beim Klima hört die Bundesregierung doch auch nicht auf die Wissenschaft.

Nein, das ist noch ganz offen. Wir werden dann sehen, was am Mittwoch vermutlich bei den Beratungen herauskommt. Es gibt ja nun erkennbar in der Politik auch Dissense, das ist völlig in Ordnung, weil diese Dissense gibt es auch unter Virologen, unter Ökonomen, unter Schulexperten: Soll man ganz unten beginnen oder ganz oben zum Beispiel. Viele haben gesagt: Beginnt doch erstmal mit den Älteren, die Abstand wahren können und dann so langsam auf die Jüngeren. Die Leopoldina kommt genau zum umgedrehten Ergebnis: beginnt mit den Jürgen.

Also die Politik hat eine große Verantwortung. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen. Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, fährt einen sehr liberalen Kurs, möglichst wenig Einschränkungen, möglichst rasch die Ökonomie hochfahren. Andere sind eher restriktiv. Und außerdem: wir leben in einem föderalen System. Es ist nicht zwingend, dass alle Länder denselben Weg gehen. Ja, man muss sich sogar überlegen, ob es nicht wünschenswert ist, unterschiedliche Wege zu gehen, um zu sehen, welcher funktioniert besonders gut.

International gilt das gegenwärtig für Südkorea, einer Demokratie. Ohne generelle Ausgangsbeschränkungen, ohne allgemeinen Shutdown, aber mit Einsatz digitaler Möglichkeiten. Vielleicht können wir davon mehr lernen, als wir bisher getan haben.