Die Tür zum Reprostudio "ScanColor" von Ralf Lenk in der Leipziger Stefanstraße ist für den normalen Kundenverkehr geschlossen, das großräumige Geschäft liegt verlassen da: Lenk hat seine fünf Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, mit 25 Prozent Anwesenheit. Leipziger Fotografen und Maler, aber auch Museen oder Autobauer lassen hier sonst ihre Hochglanz-Fotoaufträge erledigen – oder eben ihre künstlerischen Arbeiten. Ein eigenes Reprostudio und Foto-Fachlabor als auch Drucker aller Art und Größe machen es möglich. Doch nun haben die meisten Kunden ihre Aufträge zurückgezogen.

"Das war wie im ICE zu sitzen und mit Volldampf gegen eine Betonwand zu fahren", sagt Ralf Lenk. "Wobei es uns schon im Januar erwischt hat, da war eine Geschichte in China, da wurde plötzlich alles abgesagt." Danach sei eine große Ausstellung in Italien abgesagt worden, dann fiel die Buchmesse aus , "und seitdem ist wirklich alles im freien Fall."

Vlado und Mario Ondrej sind Fachleute in Sachen Radierung – und beraten auch. Jedoch: Die geschlossenen Grenzen und der darniederliegende Reiseverkehr lassen die internationale Klientel wegbleiben. Hiesige Künstler stornieren die Aufträge wegen der unsicheren Lage. Vlado und Mario Ondrej, denen als Künstler ihre Ausstellungen abgesagt wurden, arbeiten jetzt Liegengebliebenes auf und fertigen Drucke mit jenen Stipendiaten der Baumwollspinnerei, die dieser Tage nicht in ihre Heimatländer zurück können.

Einzeln versteht sich, wegen der Corona-Richtlinien, und nicht wie sonst in Gruppen. "Die sind vor der Coronakrise angereist", sagt Maria Ondrej, "alle putzmunter und gesund und sind jetzt alle eingesperrt in der Spinnerei. Ich habe zum Beispiel eine Künstlerin, die heißt Lihi Minh und kommt aus Vietnam. Wir arbeiten am grafischen Werk jetzt gerade, und das ist das, was noch im Moment läuft."