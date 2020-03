Das Tagebuch des jüdischen Mädchens Anne Frank zählt zu den bedeutendsten Dokumenten des Holocausts. Sie schrieb es in ihrem Versteck in einem Hinterhaus in Amsterdam. Heute ist in den Räumen ein Museum. Einen guten Eindruck von der beklemmenden Atmosphäre vermittelt auch die virtuelle Variante des Museums. Neben einem klassischen Online-Rundgang bietet das Museum sogar eine Virtual-Reality-App für Oculus-Brillen. Zudem gibt es eine weitere 360-Grad-Ansicht der Wohnung, in der Anne Frank und ihre Familie lebten, bevor sie sich vor den Nazis verstecken mussten.