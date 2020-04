Der Museumsverband Sachsen-Anhalt hat Hoffnungen gedämpft, dass alle Museen ab dem 4. Mai unmittelbar wieder öffnen. Geschäftsführerin Susanne Kopp-Sievers sagte am Montag MDR KULTUR, sie erwarte vom Land Sachsen-Anhalt Verständnis, "dass nicht auf einen Schlag alle Museen geöffnet sind." Es gebe 235 Museen im Land, dafür würden 235 Lösungen benötigt. So könne es sein, dass kleine Häuser mit überschaubaren Räumen schneller wieder öffneten als die großen Publikumslieblinge. Kulturminister Robra hatte am Freitag angekündigt , dass Museen und Bibliotheken im Zuge der Lockerungen nach dem Corona-Shutdown voraussichtlich ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen.

Ein Bagger im Industriemuseum Ferropolis in Gräfenhainichen Bildrechte: Mario Friemann

So müsse jedes Museum die Zahl der Personen ausrechnen, die sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten dürften. Auch müssten die Häuser klären, wie sie mehrmals täglich eine Reinigung finanzieren und ob es dafür überhaupt genügend Personal gebe. "Der Museumsverband arbeitet daher an einer sehr detaillierten Handreichung", so Kopp-Sievers.



Die Geschäftsführerin des Landesmuseumsverbands forderte vom Land finanzielle Hilfen für Museen, die besonders von Einnahme-Ausfällen betroffen sind. "Ganz klar ist, dass die Einnahme-Ströme nicht so laufen wie in der Vergangenheit und dass entsprechende finanzielle Defizite berücksichtigt werden beziehungsweise kompensiert werden."