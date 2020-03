Die deutsche Musikbranche sieht durch die Corona-Pandemie den gesamten Wirtschaftszweig in seiner Existenz bedroht. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von zehn Verbänden und Organisationen der Musikwirtschaft hervor. Darin heißt es, ohne weitere staatliche Hilfen würden Weihnachten 2020 weder neue Tonträger, noch Instrumente oder Konzertkarten unter den Weihnachtsbäumen liegen – denn dann sei "ein Wirtschaftszweig, der wie kein anderer für die kulturelle Vielfalt steht, verschwunden".

Grundsätzlich begrüßen die Verbände in ihrem Papier das Soforthilfepaket der Bundesregierung für kleine Unternehmen, Solo-Selbständige und Angehörige der freien Berufe. Für viele Unternehmen der Musikwirtschaft kämen die Maßnahmen aber nicht in Frage. Steuerliche Erleichterungen oder Kurzarbeitergeld könnten Musikschaffenden oder Musikwirtschaft nur in Ausnahmefällen helfen.