In Sachsen-Anhalt sollen Museen und Bibliotheken ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Das hat Kulturminister Rainer Robra am Freitag bei MDR KULTUR angekündigt. "Ich will gar nicht verhehlen, dass Sachsen-Anhalt schon jetzt die Museen und Ausstellungshäuser und die Bibliotheken hätte öffnen wollen." Das sei zunächst auch in dem Beschluss der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel vorgesehen gewesen.